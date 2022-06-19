Днем 18 июня в Гусь-Хрустальном на улице Рудницкой сгорел автомобиль. Машину удалось потушить усилиями 10 спасателей, сообщили в МЧС. Пламя вспыхнуло около 13:00 18 июня. К приезду пожарных машина

Днем 18 июня в Гусь-Хрустальном на улице Рудницкой сгорел автомобиль. Машину удалось потушить усилиями 10 спасателей, сообщили в МЧС. Пламя вспыхнуло около 13:00 18 июня. К приезду пожарных машина горела открытым пламенем. Спасатели не дали пламени распространиться на другие авто. В результате у иномарки сгорел салон и мотор. Площадь возгорания составила 3 кв.м. МЧС установит причину