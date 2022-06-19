Дознаватель МЧС устанавливает причину трагедии.

В «Киржачском районе» на территории СНТ «Красный угол» погиб мужчина 1966 года рождения. Дознаватель МЧС устанавливает причину трагедии.В 12-52 19 июня в садоводческом товариществе загорелся дом. Тушить возгорание приехали две единицы техники и 7 человек личного состава, а также добровольная пожарная команда «Аленино».«Пожарные не дали огню распространиться, и оперативно ликвидировали пламя на площади 8 квадратных метров. Сгорело имущество и внутренняя отделка», - уточнили в пресс-службе МЧС.На пепелище пожарные нашли тело 56-летнего мужчины.