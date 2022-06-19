Погибших и пострадавших нет.

В Покрове потушили пожар на асфальтобетонном заводе. Дознаватель МЧС устанавливают причину ЧП.В 10-48 19 июня в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании на улице Франца Штольверка. На место прибыли две единицы техники и 11 человек личного состава.«Наблюдалось задымление внутри отдельно стоящего здания. Сотрудники потушили очаг пламени. Площадь огня составила 24 квадратных метра. Сгорела внутренняя отделка и имущество», - уточнили в пресс-службе спасательного ведомства.Погибших и пострадавших нет.