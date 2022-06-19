Отпусти меня, старче, выполню три твоих желания! И загадал старик такие желания:
- Хочу, чтоб денег у меня было видимо-невидимо.
- Хочу, чтоб выпивки всякои (водки, вина, пива) было у меня хоть залеися.
- И еще хочу, чтоб кончал я одновременно с женои!...
- Так и будет, - сказала рыбка и старик отпустил ее обратно в синее море...
Наутро озверевшии старик опять иступленно закидывает невод, пытаясь рыбку поимать. Поимал наконец.
- Что тебе опять-то нужно? - спрашивает рыбка.
- Отмени последнее мое желание! - требует старик.
- Почему?
- Отмени и все!
- Ну почему?????????
- Да на хрена мне такая радость - стою вчера, пиво пью... чувствую - КОНЧАЮ!
еще анекдот!