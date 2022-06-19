Спасатели потушили крупный пожар на асфальтобетонном заводе в Покрове утром 18 июня. Площадь возгорания составила 24 кв.м., сообщили в региональном МЧС. Вызов в спасательную службу поступил в

Спасатели потушили крупный пожар на асфальтобетонном заводе в Покрове утром 18 июня. Площадь возгорания составила 24 кв.м., сообщили в региональном МЧС. Вызов в спасательную службу поступил в 10:48 19 июня. Горел асфальтобетонный завод в городе Покров на улице Франца Штольверка, 24. 11 сотрудники МЧС оперативно потушили пламя. В результате происшествия никто не пострадал. Площадь пожара