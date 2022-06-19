За последние сутки во Владимирской области выявлено 9 случаев заражения коронавирусом. Это на 2 меньше, чем накануне. Госпитализировано 0 человек. Это на 8 меньше, чем днем ранее. Всего

За последние сутки во Владимирской области выявлено 9 случаев заражения коронавирусом. Это на 2 меньше, чем накануне. Госпитализировано 0 человек. Это на 8 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 152 123. В лидерах по приросту Владимир – 4 заболевших за сутки. На втором месте расположились Муром, Гусь-Хрустальный,