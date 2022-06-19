Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского опубликовала жуткие кадры.

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского опубликовала жуткие кадры.Двадцатитрехлетняя Мария Михалкова-Кончаловская в личном блоге поделилась, что в ближайшее время примет участие в нескольких показах. В одном из них девушка будет моделью, а во втором выступит дизайнером. Наследница Любови Толкалиной учится в академии искусств и в основном занимается живописью. Не так давно в Москве открылась ее первая персональная выставка.В "Сторис" запрещенной на территории РФ соцсети Мария Кончаловская поделилась кадрами подготовки к показам. По задумке один из нарядов будет состоять из корсета, напоминающего кораллы. Девушка вручную подготовила и раскрасила составляющие одеяния.На одном из кадров Мария продемонстрировала, как примерно видит законченный образ. Свое почерневшее под тонким сетчатым боди тело девушка утянула причудливой конструкцией бурого цвета. Некоторые в Сети подумали, что корсет выглядит довольно жутко и девушка покрылась будто струпьями.Напомним, в июне дочь Любови Толкалиной рассказала о родах. Правда, пока что матерью стала не девушка, а ее кошка по кличке Пуля. К сожалению, не все котята выжили. Об этом Мария Михалкова-Кончаловская поделилась в соцсетях. Художница сообщила, что одного своего малыша пришлось похоронить – она даже сделала для него импровизированное надгробие.