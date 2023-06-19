Комиссия будет работать в актовом зале поликлиники №2 на улице Никитской, 5.

Приём документов на специалитет начнётся уже 20 июня. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Абитуриенты, которые поступают по результатам ЕГЭ, смогут подать документы до 25 июля. А вот выпускники медколледжей - до 10 июля. С 11 по 25 июля для них предусмотрены вступительные испытания. Приём желающих на ординатуру будет проводиться с 1 июля по 4 августа, экзамены продлятся с 5 по 10 августа.«Комиссия будет работать в актовом зале поликлиники №2 на улице Никитской, 5. Документы также можно подать через «Госуслуги», – добавили в Белом доме.На «Лечебное дело» предусмотрено 100 бюджетных и 80 платных мест. По 16 программам ординатуры выделено 61 бюджетное и 110 платных мест. Для приезжих студентов готовятся 50 мест в общежитиях.