От старого он отличается тем, что теперь засыпать нижний пруд не планируется. Кроме того, контракт подорожал на 6 миллионов рублей. 15 июня на сайте госзакупок появился новый-старый лот.

От старого он отличается тем, что теперь засыпать нижний пруд не планируется. Кроме того, контракт подорожал на 6 миллионов рублей. 15 июня на сайте госзакупок появился новый-старый лот. Напомним, в апреле мэрия уже пыталась заказать проект благоустройства садов на Мира. Тогда общественникам не понравилось, что власти собираются засыпать нижний пруд и сделать там парковку. В