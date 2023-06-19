Бывшей замгубернатора Владимирской области Елене Мазанько добавили строк за получение...

Бывшей замгубернатора Владимирской области Елене Мазанько добавили строк за получение взятки.Фрунзенским районным судом установлено, что Мазанько в августе 2015 года получила от своей знакомой взятку размере 160 тыс. рублей за обеспечение победы в торгах и заключение государственного контракта на сумму 1,6 млн рублей с коммерческой фирмой взяткодательницы.Вину в совершении преступления осужденная не признала, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Ранее Елена Мазанько за получение взяток осуждена к реальному лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 8 млн. рублей и лишением права занимать должности в государственных органах.Окончательное наказание Мазанько Е.И. определено путем частичного сложения наказаний: лишение свободы на 9 лет общего режима со штрафом в размере 8 миллионов 100 тысяч рублей и с лишением права занимать должности в государственных органах на 3 года. Также с нее взысканы полученные в результате совершения преступления 160 000 рублей, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Приговор суда в законную силу не вступил.Фото: ГТРК Владимир