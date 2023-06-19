Фрунзенский районный суд признал Елену Мазанько виновной в еще одном эпизоде преступления, сообщили в прокуратуре. По версии следствия, в 2015 году Елена Мазанько получила от своей знакомой

Фрунзенский районный суд признал Елену Мазанько виновной в еще одном эпизоде преступления, сообщили в прокуратуре. По версии следствия, в 2015 году Елена Мазанько получила от своей знакомой взятку в размере 190 тысяч рублей. Взамен замгубернатора обеспечила приятельнице победу в торгах на заключение госконтракта на сумму 1,6 млн рублей. Вину в преступлении осужденная не признала. Напомним,