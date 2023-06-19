Вот уже 16-й раз в регионе прошел фестиваль сельского хозяйства – областной “День поля”. В этом году праздник состоялся в Вязниковском районе. Главная идея – выразить благодарность

Вот уже 16-й раз в регионе прошел фестиваль сельского хозяйства – областной “День поля”. В этом году праздник состоялся в Вязниковском районе. Главная идея – выразить благодарность аграриям, тем, кто кормит владимирцев и поставляет продукты по всей стране. Роман Кавинов, вице-спикер Заксобрания области (фракция «Единая Россия») Я очень рад, что это мероприятие на территории родного