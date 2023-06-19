Среди гостей театральной премии Хрустальная Турандот была прославленная актриса и певица Елена Камбурова. Корреспондент Дни.ру встретился с легендарной основательницей Театра музыки и поэзии за кулисами торжественной церемонии.

Среди гостей театральной премии "Хрустальная Турандот" была прославленная актриса и певица Елена Камбурова. Корреспондент "Дни.ру" встретился с легендарной основательницей Театра музыки и поэзии за кулисами торжественной церемонии.11 июля Елена Камбуровой исполнится 83 года. Но каких-то грандиозных празднований она не планирует. "Когда переваливаешь за определенную цифру возраста, дни рождения перестают быть в радость, – говорит она. – Отмечу в любимом театре, но скромно, без шума".Что касается подарков, то Камбурова всем сердцем желает, чтобы был мир во всем мире. "А еще очень хочу, чтобы животным хорошо жилось, – улыбается она. – Я помогаю им, хотела бы открыть свой приют, но на это нужны слишком большие деньги. Поэтому пока поддерживаю несколько уже существующих приютов".У нее самой дома сегодня живут две кошки. "Всю жизнь у меня были и собаки, я бы хотела снова завести, но уже такой возраст, что не знаю даже", – призналась Елена Антоновна.Камбурова уверяет, что сегодня ею движет любовь ко всему живому, она помогает ей сохранять активность, работать, творить. "У меня есть дача, где много читаю, любуюсь природой,ведь природа – самое дорогое и красивое, что есть на Земле, это такое чудо! Я обожаю цветы, деревья! – улыбается актриса. – Все это очень поддерживает меня и дает силы".