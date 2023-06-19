Дождь с грозой и небольшое похолодание прогнозируют синоптики во Владимирской области 20 июня. По...

Дождь с грозой и небольшое похолодание прогнозируют синоптики во Владимирской области 20 июня.По прогнозам синоптиков, завтра, 20 июня во Владимирской области пройдет дождь, возможно, гроза. Температура воздуха днем до 19 градусов тепла. Ночью столбик термометра опустится до +10 градусов.Ветер северный 4м/с.Атмосферное давление от 746 до 748 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды20 июня отмечается день памяти священномученика Феодота (Федота) Анкирского. В народе святого Федота называли Урожайником. «Святой Федот тепло дает – рожь в золото ведет». Для наших предков погода этого дня имела большое значение: если она теплая, ясная, то урожай ржи будет хороший, налив полный, зерно крупное; если будет дождь – зерно будет плохое.В прежние времена прислушивались к лесу: перед грозой он притихает. Следили и за самим громом: если долго гремит – будет град.Фото ГТРК "Владимир", pxfuel.com