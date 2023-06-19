Свою вину Мазанько не признала.

Во Владимире бывшая замгубернатора Елена Мазанько осуждена по новому уголовному делу о коррупции. Об этом рассказали в облпрокуратуре.Фрунзенский районный суд установил. что в августе 2015 года чиновница от знакомой 190 тысяч рублей за обеспечение победы в торгах по госконтракту на сумму 1,6 млн рублей. Свою вину Мазанько не признала.Ранее за схожие деяния её к 8,5 годам колонии и крупному штрафу. Женщина , но безуспешно.Рассмотрев второе дело, по совокупности преступлений суд назначил женщине 9 лет тюрьмы и 8 млн рублей штрафа.