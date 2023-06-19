Герой России пояснил, что сейчас на передовой происходит «толкание по лесопосадкам».

Уроженец Вязниковского района, командир 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ Владимир Селивёрстов Владимиру Соловьеву о боях в зоне СВО.Герой России пояснил, что сейчас на передовой происходит «толкание по лесопосадкам».«Несмотря на потери среди атакующих подразделений, ВСУ вводят новые силы. Пленные украинцы рассказывают, что задачи ставятся весьма размыто. Боевые действия продолжаются и днём, и ночью», - уточняет офицер.Он подчеркнул, что артиллерия ВС РФ работает прицельно и эффективно.Добавим, что 6 июня Владимиру Селиверстову присвоено звание генерал-майор.