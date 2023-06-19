Голосовой помощник «Энергосбыт Волга» поможет передать показания счётчиков во Владимирской...
Голосовой помощник «Энергосбыт Волга» поможет передать показания счётчиков во Владимирской области.
«Энергосбыт Волга» напоминает, что передавать показания счётчиков необходимо до 25 числа каждого месяца. Это позволяет сделать корректные расчёты за потреблённую электроэнергию. Передавать показания приборов учёта в любое время суток, из любой точки с доступом к телефонной связи позволяет голосовой помощник «Энергосбыт Волга»:
Позвоните по номеру контактного центра 8 (4922) 77-30-00 и прослушайте приветствие.
Голосовой помощник предложит выбрать услугу. Произнесите: «Показания счётчика».
Следуйте дальнейшим указаниям голосового помощника. Начинайте говорить только после вопроса робота.
Подтвердите адрес или назовите номер вашего лицевого счёта.
Продиктуйте показания счётчика. Озвучивайте только цифры до запятой.
Диктовать номер лицевого счёта и показания прибора учёта необходимо строго по одной цифре. Например: «Один-три-пять-семь». Для корректного приёма показаний произносите слова громко и чётко, исключите посторонние шумы.
Если показания по какой-либо причине не были приняты, система предупредит вас об этом. В таком случае необходимо сверить показания прибора учёта и передать их ещё раз.
Передать показания счётчика также можно через SMS на единый номер телефона 8 (910) 671-92-62. Сообщение набирается без пробелов. Формат сообщения должен быть следующий: номер лицевого счёта – 10 цифр, знак #, показания счётчика, например:
Кроме того, компания «Энергосбыт Волга» предлагает современные онлайн-сервисы для передачи показаний счётчиков электроэнергии:
-личный кабинет на сайте «Энергосбыт Волга». Для его использования необходимо один раз пройти процедуру регистрации. На странице лицевого счёта есть кнопка быстрого действия – «передать показания».
Важно: по техническим причинам режим работы личного кабинета временно изменён. Все функции сервиса доступны с 6.00 до 23.00.
-мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга». Оно повторяет все функции личного кабинета. При этом пользователи могут подключить push-уведомления о важных событиях по лицевому счёту. Они напомнят, когда необходимо передать показания счётчика и оплатить начисления;
-виджет «Передать показания онлайн» на сайте «Энергосбыт Волга». Этот сервис работает без регистрации, потребуется только номер лицевого счёта;
-по электронной почте. В письме необходимо указать ФИО, адрес, номер лицевого счёта и показания:
контактный центр: [email protected]
Владимирское городское отделение: [email protected]
Александровское территориальное отделение: [email protected]
Ковровское территориальное отделение: [email protected]
Муромское территориальное отделение: [email protected]
Важно: в настоящий момент невозможно принятие обращений от зарубежных почтовых серверов/сервисов, таких как: Gmail.com, Outlook.com, iCloud.com, Yahoo.com и т.п.
Фото: