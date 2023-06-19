А почему бы не попробовать? Если такая мысль не дает вам покоя, смело делайте ее девизом недели, советует астролог Лилия Любимова. Как говорится, не попробуешь – не узнаешь!
А почему бы не попробовать? Если такая мысль не дает вам покоя, смело делайте ее девизом недели, советует астролог Лилия Любимова. Как говорится, не попробуешь – не узнаешь!
Звезды настроены на эксперименты и
пробные варианты: новое дело, бизнес, учеба, творчество, работа с психологом,
спорт, режим дня. Причем помощь планет будет состоять не в том, чтобы поощрять
в нас авантюризм, а в том, чтобы мы могли разобраться в нюансах новых дел.
Всю неделю любопытный Меркурий в
содружестве с творческим Марсом будут активизировать мышление, будить в нас любопытство
и желание действовать. Эта прекрасная пара поможет покупать и продавать, запоминать
и находить в своей памяти информацию, сдавать экзамены и тесты, составлять и
реализовывать планы.
Это время не подходит разве что для
масштабных стартапов, которые вы долго и тщательно готовили, или в которые
вложили серьезные деньги – для таких дел придется дождаться осени. А вот для
проектов, в которых вы хотите попробовать свои силы или узнать, как оно пойдет,
с какими трудностями придется столкнуться, момент просто идеальный.
Для чего еще хороша эта неделя? Для
семейных праздников и отдыха, домашних дел, поездок к родителям, занятий с
детьми (Солнце входит в Рак), загадывания желаний (21 июня – Летнее
Солнцестояние), выходов в свет, романтики, косметологии, шопинга, творчества
(Венера и Марс во Льве).
Так как в течение недели активен дуэт
Юпитер-Сатурн, помните, что здоровая практичность, расчетливость, сейчас
приветствуются. А вот пускаться во все тяжкие в денежных тратах, удовольствиях
и лени не надо: планеты могут вам выписать за это серьезный счет. Все, что вы
делаете, должно быть разумным. Даже отдых!
Кстати, в выходные отдохнуть мало у
кого получится: деловитая Луна в Деве напомнит про множество дел, невыполненных
обещаний, близких дедлайнов и планов на лето. Тот самый случай, когда поспать
или позагорать смогут только настоящие пофигисты!
Овен
Овны могут открыть новые способы
экономить, разумно тратить, откладывать и вообще грамотно распоряжаться
финансами. Если вам интересно поучиться бизнес-планированию, начинайте сейчас. Надоели
дела и интересует личная жизнь? Общение с противоположным полом обещает быть
интересным!
Телец
Для Тельцов начинается период влияния
Сатурна. Он крепко взялся за ваш Юпитер и желает научить его некоторым сугубо
практичным делам. Подстраивайтесь и вы под эту серьезную энергию – даже в
отпуске можно, как минимум, размышлять о том, как более грамотно вести дела. И
не бойтесь показаться занудой!
Близнецы
Солнце покинуло ваш знак, и всеобщее
внимание к вам сошло на нет. Можно вздохнуть с облегчением! Правда, залечь на
дно или отдохнуть Меркурий в вашем знаке не позволит, побуждая интересоваться
учебой, бизнесом, творчеством. Также до 27 июня вам будет легко публично
выступать, вести переговоры.
Рак
Каждый год в этот день! 21 июня Солнце
обычно входит в ваш знак, так что с днем рождения, дорогие Раки! Верные и
искренние, домашние и талантливые, на этой неделе вы будете вполне довольны
собой и жизнью. Кроме поздравлений, вы также получите возможность заработать
денег и переделать личные дела.
Лев
22 июня Луна выступит посредницей
между Венерой и Марсом, что обещает вам позитивный день. Правда, мрачная Лилит
тоже участвует и может подкинуть неприятностей. Если кто-то не внушает вам
доверия или вызывает отторжение, отдаляйтесь от этих субъектов. Вы не обязаны
никому ничего объяснять!
Дева
Во внешней жизни Дев может не
происходить ничего особенного, тогда как в душе происходит переоценка друзей,
групп, соц.сетей. Рубить с плеча не нужно, у вас есть время все обдумать. В
выходные Луна будет хозяйничать в вашем знаке, помогая сделать так, что все
вокруг будут плясать под вашу дудку.
Весы
Как назло, на работе или учебе вы
будете на виду, и ваша фамилия прозвучит не единожды за неделю. Так что
готовьтесь не опаздывать и сделать все, чтобы не вызывать нареканий. В то же
время Марс с Венерой расхолаживают и нашептывают идеи про отдых, свидания,
яркие развлечения. Что ж, все можно совместить!
Скорпион
Личная жизнь Скорпионов возвращается
в ТОП, причем поводы могут быть самыми причудливыми: кто-то из бывших вернется якобы
за своим зарядным устройством или вы начнете флиртовать в серьезном месте – на
работе или учебе. В любом случае почаще включайте мозг, будьте благоразумны.
Стрелец
Жизнь бьет ключом, так что вам
некогда и присесть! Стрельцы – студенты и ученики получат хорошие оценки за
красивые глаза или находчивость, а любители домашнего уюта смогут дешево купить
товары для дома или отлично организовать какие-то работы. Для дальних поездок,
перелетов неделя тоже хороша.
Козерог
Козероги пока еще в прошлом.
Поставить точку в переписке, творческой работе, любовных отношениях – это
непросто. Но вы сможете! У некоторых Козерогов буквально спадет пелена с глаз,
изменится отношение к чему-то или к кому-то. Не забудьте за всем этим заниматься
здоровьем, больше отдыхайте.
Водолей
Пришло время навести порядок в доме,
причем необязательно в прямом смысле. Возможно, Водолеям предстоит работа над
семейными отношениями или финансовыми привычками членов семьи. В то же время о
себе тоже не стоит забывать: запишитесь к врачам или на приятные
оздоровительные процедуры.
Рыбы
Первое, за что взялся ваш Сатурн, это
поездки и коммуникации. То, что раньше давалось легко и шло как по маслу, может
затормозить или вообще отмениться. Будьте готовы проявлять гибкость! А вот
Солнце в Раке обещает вам целый месяц разных приятностей. Лучшее время для
отпуска у воды или на природе!