А почему бы не попробовать? Если такая мысль не дает вам покоя, смело делайте ее девизом недели, советует астролог Лилия Любимова. Как говорится, не попробуешь – не узнаешь!

А почему бы не попробовать? Если такая мысль не дает вам покоя, смело делайте ее девизом недели, советует астролог Лилия Любимова. Как говорится, не попробуешь – не узнаешь!Звезды настроены на эксперименты ипробные варианты: новое дело, бизнес, учеба, творчество, работа с психологом,спорт, режим дня. Причем помощь планет будет состоять не в том, чтобы поощрятьв нас авантюризм, а в том, чтобы мы могли разобраться в нюансах новых дел.Всю неделю любопытный Меркурий всодружестве с творческим Марсом будут активизировать мышление, будить в нас любопытствои желание действовать. Эта прекрасная пара поможет покупать и продавать, запоминатьи находить в своей памяти информацию, сдавать экзамены и тесты, составлять иреализовывать планы.Это время не подходит разве что длямасштабных стартапов, которые вы долго и тщательно готовили, или в которыевложили серьезные деньги – для таких дел придется дождаться осени. А вот дляпроектов, в которых вы хотите попробовать свои силы или узнать, как оно пойдет,с какими трудностями придется столкнуться, момент просто идеальный.Для чего еще хороша эта неделя? Длясемейных праздников и отдыха, домашних дел, поездок к родителям, занятий сдетьми (Солнце входит в Рак), загадывания желаний (21 июня – ЛетнееСолнцестояние), выходов в свет, романтики, косметологии, шопинга, творчества(Венера и Марс во Льве).Так как в течение недели активен дуэтЮпитер-Сатурн, помните, что здоровая практичность, расчетливость, сейчасприветствуются. А вот пускаться во все тяжкие в денежных тратах, удовольствияхи лени не надо: планеты могут вам выписать за это серьезный счет. Все, что выделаете, должно быть разумным. Даже отдых!Кстати, в выходные отдохнуть мало укого получится: деловитая Луна в Деве напомнит про множество дел, невыполненныхобещаний, близких дедлайнов и планов на лето. Тот самый случай, когда поспатьили позагорать смогут только настоящие пофигисты!ОвенОвны могут открыть новые способыэкономить, разумно тратить, откладывать и вообще грамотно распоряжатьсяфинансами. Если вам интересно поучиться бизнес-планированию, начинайте сейчас. Надоелидела и интересует личная жизнь? Общение с противоположным полом обещает бытьинтересным!ТелецДля Тельцов начинается период влиянияСатурна. Он крепко взялся за ваш Юпитер и желает научить его некоторым сугубопрактичным делам. Подстраивайтесь и вы под эту серьезную энергию – даже вотпуске можно, как минимум, размышлять о том, как более грамотно вести дела. Ине бойтесь показаться занудой!БлизнецыСолнце покинуло ваш знак, и всеобщеевнимание к вам сошло на нет. Можно вздохнуть с облегчением! Правда, залечь надно или отдохнуть Меркурий в вашем знаке не позволит, побуждая интересоватьсяучебой, бизнесом, творчеством. Также до 27 июня вам будет легко публичновыступать, вести переговоры.РакКаждый год в этот день! 21 июня Солнцеобычно входит в ваш знак, так что с днем рождения, дорогие Раки! Верные иискренние, домашние и талантливые, на этой неделе вы будете вполне довольнысобой и жизнью. Кроме поздравлений, вы также получите возможность заработатьденег и переделать личные дела.Лев22 июня Луна выступит посредницеймежду Венерой и Марсом, что обещает вам позитивный день. Правда, мрачная Лилиттоже участвует и может подкинуть неприятностей. Если кто-то не внушает вамдоверия или вызывает отторжение, отдаляйтесь от этих субъектов. Вы не обязаныникому ничего объяснять!ДеваВо внешней жизни Дев может непроисходить ничего особенного, тогда как в душе происходит переоценка друзей,групп, соц.сетей. Рубить с плеча не нужно, у вас есть время все обдумать. Ввыходные Луна будет хозяйничать в вашем знаке, помогая сделать так, что всевокруг будут плясать под вашу дудку.ВесыКак назло, на работе или учебе выбудете на виду, и ваша фамилия прозвучит не единожды за неделю. Так чтоготовьтесь не опаздывать и сделать все, чтобы не вызывать нареканий. В то жевремя Марс с Венерой расхолаживают и нашептывают идеи про отдых, свидания,яркие развлечения. Что ж, все можно совместить!СкорпионЛичная жизнь Скорпионов возвращаетсяв ТОП, причем поводы могут быть самыми причудливыми: кто-то из бывших вернется якобыза своим зарядным устройством или вы начнете флиртовать в серьезном месте – наработе или учебе. В любом случае почаще включайте мозг, будьте благоразумны.СтрелецЖизнь бьет ключом, так что вамнекогда и присесть! Стрельцы – студенты и ученики получат хорошие оценки закрасивые глаза или находчивость, а любители домашнего уюта смогут дешево купитьтовары для дома или отлично организовать какие-то работы. Для дальних поездок,перелетов неделя тоже хороша.КозерогКозероги пока еще в прошлом.Поставить точку в переписке, творческой работе, любовных отношениях – этонепросто. Но вы сможете! У некоторых Козерогов буквально спадет пелена с глаз,изменится отношение к чему-то или к кому-то. Не забудьте за всем этим заниматьсяздоровьем, больше отдыхайте.ВодолейПришло время навести порядок в доме,причем необязательно в прямом смысле. Возможно, Водолеям предстоит работа надсемейными отношениями или финансовыми привычками членов семьи. В то же время осебе тоже не стоит забывать: запишитесь к врачам или на приятныеоздоровительные процедуры.РыбыПервое, за что взялся ваш Сатурн, этопоездки и коммуникации. То, что раньше давалось легко и шло как по маслу, можетзатормозить или вообще отмениться. Будьте готовы проявлять гибкость! А вотСолнце в Раке обещает вам целый месяц разных приятностей. Лучшее время дляотпуска у воды или на природе!