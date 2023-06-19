Из горящей квартиры во Владимирской области спасли четырех человек. Ночью 18 июня 2023 года в...

Из горящей квартиры во Владимирской области спасли четырех человек.Ночью 18 июня 2023 года в городе Собинка, на улице Ленина, дом 36 Б произошел пожар в многоквартирном доме. По словам сотрудников МЧС горело имущество в квартире на 1-м этаже 3-этажного дома.На пожаре спасены 4 человека, пострадали 2 человека, личности устанавливаются. Об этом сообщает МЧС России по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 16 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС России по Владимирской области