Известный баскетболист Андрей Кириленко приезжает во Владимирскую область. Быстрый отрыв, подбор...

Известный баскетболист Андрей Кириленко приезжает во Владимирскую область.Быстрый отрыв, подбор на чужом щите, пас - принципы атаки самого известного российского баскетболиста "АК-47" или Андрея Кириленко. Сегодня президент Российской Федерации баскетбола, призер Олимпийских игр и Чемпион Европы посетит наш регион.В профессиональном баскетболе Андрей Кириленко дебютировал в 15 лет, впоследствии став лидером ЦСКА. Его называют универсальным игроком: спортсмен успешно выступает на позициях и легкого, и тяжелого форвардов. В 2000 году был признан лучшим игроком чемпионата России. Во Владимире Андрей Кириленко встретится с губернатором Александром Авдеевым, представителями Федерации баскетбола региона, ректором ВлГУ, спортсменами и студентами. Пообщаться со знаменитостью приглашают в 16:30 в баскетбольном зале на Университетской, 1.