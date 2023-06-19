Как владимирские абитуриенты могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ? И знания, и сила могут...

Как владимирские абитуриенты могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ?И знания, и сила могут пригодиться абитуриентам для поступления в ВУЗ. Поступающие, имеющие спортивные достижения, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ.Для этого нужно сдать нормативы ГТО и получить значок "Готов к труду и обороне". Его обладателям добавят до 10-ти дополнительных баллов к результатам единого госэкзамена, в зависимости от вида значка: золотой, серебряный или бронзовый. Нормативы ГТО для юношей и девушек 16-17 лет: бег на короткие и длинные дистанции, челночный бег, подтягивания, прыжки в длину, метание спортивного снаряда, плаванье, стрельба, самбо и турпоход. Как сдать?Зарегистрироваться на сайте gto.ru, оставить заявку и выбрать центр тестирования.