Традиционный День поля прошел в Вязниковском районе. Среди его постоянных участников — компания...

Традиционный День поля прошел в Вязниковском районе. Среди его постоянных участников — компания «Сельхозкомплект».Сразу несколько образцов сельхозтехники российских и белорусских заводов представила в День поля компания «Сельхозкомплект».Нелли Максимовская, менеджер компании ООО «Сельхозкомплект»:- Сегодня в ассортименте нашей компании очень высококачественная и надежная техника российских производителей. Каталог продукции насчитывает более сотни наименований. Среди них - «Кировцы», комбайны и другая специализированная техника. Сегодня на День поля мы представляем завод ПТЗ — питерский завод тракторный, «Кировцы». Также мы представляем «Самаш» - оборудование и «Ярославич».Алексей Пынько, представитель компании ООО «Сельхозкомплект»:- Компания «Сельхозкомплект» успешно работает на рынке поставок и обслуживания сельскохозяйственной техники Владимирской, Московской и Ивановской областей с 1994 года. Уже практически 30 лет. За эти годы мы настолько хорошо зарекомендовали себя, что стали надежным и проверенным поставщиком у сельхозпроизводителей.Представители компании обращают внимание сельхозпроизводителей на новинки. Среди них — кормораздатчики-смесители белорусского завода «Мастер Ресурс» и рулонные пресс-подборщики «Самаш». Авангард поставок — петербургские тракторы «Кировец».Юлия Грушковская, представитель АО «Петербургский тракторный завод»:- «Петербургский тракторный завод» является одним из крупнейших производителей тракторов в России. В прошлом году было выпущено 4300 тракторов.«Сельхозкомплект» - это не только поставка сельхозтехники, запчастей и расходных материалов. Специалисты компании поддерживают покупателей и в дальнейшем - за счет гарантийного и постгарантийного обслуживания. А партнеры компании — сельхозпроизводители любой сферы деятельности и масштаба.