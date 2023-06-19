Любовь Кукушкина, министр социальной защиты, проведёт личный приём жителей Владимирской...

Любовь Кукушкина, министр социальной защиты, проведёт личный приём жителей Владимирской области.Министерство социальной защиты населения по Владимирской области сообщило, что Любовь Кукушкина ответит на волнующие вопросы жителей на встрече 20 июня 2023 года.Прием пройдет в Министерстве в 14.00 по адресу: г. Владимир, проспект Ленина, д.59.Записаться предварительно можно по телефону: 8 (4922) 54-52-25.Такие приемы граждан Министром проводятся регулярно:ежемесячно в муниципальных образованиях области (ближайший прием – 27 июня в Гороховецком районе);в первый и третий вторники месяца – в Министерстве.Фото - пресс-служба Министерства социальной защиты населения по Владимирской области.