Около культурного центра Москвич и возле метро Текстильщики появится комфортное общественное пространство.

Около культурного центра "Москвич" и возле метро "Текстильщики" появится комфортное общественное пространство.Власти Москвы продолжают проводить работы по благоустройству разных территорий города. Особое внимание уделяется зонам около ТПУ и крупных объектов социальной инфраструктуры. Специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к улучшению участков на улицах Коломникова и Люблинской.Благоустройство, в частности, коснется территории около культурного центра "Москвич" и участкам рядом со станцией метро "Текстильщики". В ходе работ планируется организовать для местных жителей комфортную зону для отдыха и прогулок.В частности, на благоустроенных участках появится новое уличное освещение, парковки для автомобилей и велосипедов. Покрытие дорог и тротуаров заменят, а пешеходную зону расширят. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."Важно сделать эти территории более комфортными и удобными для местных жителей, создать новые зоны для прогулок и отдыха. Ширина полос для движения станет нормативной, что позволит сделать просторнее пешеходную часть и использовать освободившееся место для обустройства летних веранд", – подчеркнул чиновник.Специалисты уже организовали строительный город на территории благоустройства и разметили периметр ограждениями с сигнальными лампами и информационными баннерами. Вскоре им предстоит начать работы по замене покрытий, установке дорожных объектов, а также осветительных приборов.Для освещения тротуаров установят уличные торшеры и фонари, а на пешеходных переходов появятся опоры контрастного освещения. Пассажиры наземного общественного транспорта получат новые остановочные пункты. Павильоны будут оборудованы слотами для зарядки гаджетов.На финальном этапе благоустройства на участках проведут озеленение. В результате около культурного центра "Москвич", а также на территории возле метро "Текстильщики" появится комфортное общественное пространство со скамейками и цветочными вазонами. Лестницу, ведущую к КЦ, сделают более пологой, ее оборудуют пандусом для маломобильных граждан.