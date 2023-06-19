«Ростелеком» и Национальная Медиа Группа (НМГ) объявляют о заключении сделки по объединению видеосервисов more.tv и Wink в рамках совместного предприятия (СП). Объединенный сервис будет работать

«Ростелеком» и Национальная Медиа Группа (НМГ) объявляют о заключении сделки по объединению видеосервисов more.tv и Wink в рамках совместного предприятия (СП). Объединенный сервис будет работать под брендом Wink и намерен стать одним из лидеров рынка онлайн-кинотеатров в России. Документы по сделке подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и генеральный директор НМГ Светлана Баланова 15 июня в