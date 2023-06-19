Народные приметы: 20 июня. Какое украшение наделит здоровьем, удачей и мощной энергией в день...

Народные приметы: 20 июня. Какое украшение наделит здоровьем, удачей и мощной энергией в день Федота Урожайника.20 июня 2023 года отмечается праздник – Федот Урожайник. Народный праздник называется Федотом Урожайником, так как Православная церковь отмечает День памяти святого мученика Феодота Анкирского, который пострадал в 303 году.Особое внимание обращали на погоду. В это время людям был необходим хороший дождь. А ещё в народе говорили: «Наше счастье – дождь и ненастье». Также по погоде судили об урожае ржи: ясный и тёплый день — хороший урожай, холодный и дождливый — плохой.Что можно делать в день Федота Урожайника?Нужно провести этот день на природе, на отдыхе, лучше всего у воды.В этот день было принято устраивать большую стирку.В этот день можно попросить поддержки у своего Ангела-хранителя, сходить в церковь.Сегодня лучше украсить себя золотыми украшениями, поскольку этот металл способен наделить человека здоровьем, удачей и мощной энергией.Что нельзя делать в день Федота Урожайника?Нельзя жаловаться на свою судьбу. Ангелы услышат жалобы и сделают судьбу ещё хуже.Нельзя рассказывать о своих планах, идеях, задумках, мечтах, желаниях — не воплотятся в жизнь.Запрещено надевать в этот день серебряные украшения, можно потерять силы и энергию.Народные приметы на 20 июня 2023 годаТёплый день — к урожаю ржи.Гром — к долгому ненастью.Гром переходит с места на место — к холоду и граду.Пчёлы на стенках улья сидят — к жаре.Ночью не было росы — будет дождь.В ясную погоду голуби прячутся в укрытие или сидят на крышах тесно друг к другу — перед дождём.Фото pxfuel.com