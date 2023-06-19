ВТБ лизинг профинансировал приобретение 4 пассажирских автобусов Zhong Tong 6105 стоимостью 44 млн руб. транспортной компании «Транском Авто».

ВТБ лизинг профинансировал приобретение 4 пассажирских автобусов Zhong Tong 6105 стоимостью 44 млн руб. транспортной компании «Транском Авто». Автобусы предназначены для пассажирских перевозок по городским маршрутам во Владимире. Транспорт оформлен в финансовый лизинг сроком на 5 лет с авансом 5% от суммы сделки. Поставщиком выступил официальный дилер марки – Зонг Тонг Центр Россия.В течение срока финансовой аренды «Транском Авто» сможет оптимизировать налогооблагаемую базу за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей. Стоимость владения техникой для лизингополучателя снизится на более чем 17 млн рублей с учетом применения налоговых преференций.Модель Zhong Tong 6105 – низкопольный городской автобус среднего класса длиной 10,5 метров. Транспортное средство оснащено метановым двигателем, программой стабилизации курсовой устойчивости и сохраняет маневренность и отличную управляемость в сложных погодных условиях. В автобусе предусмотрено 29 сидячих пассажирских мест. Максимальная скорость – 90 км/ч. Заводская гарантия на автобус – 2 года или 150 тыс. км пробега.