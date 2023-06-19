Оксана Акиньшина последние годы всегда находится в центре внимания.

Оксана Акиньшина последние годы всегда находится в центре внимания.Оксана Акиньшина – яркая персона в отечественном кинематографе, которая всегда привлекает к себе интерес зрителей не только радостными новостями, но и сенсационными слухами. Поводов масса: начиная от тайной связи с Данилой Козловским и заканчивая судьбой ее якобы больного ребенка.Но совсем недавно разгорелся новый семейный скандал, когда отец актрисы подал на нее два иска в суд. Родители пытались получить от звезды алименты на содержание ее старшего сына Филиппа. Звезда кино родила ребенка в 2009 году от Дмитрия Литвинова.После этого инцидента Оксана Акиньшина перестала появляться в СМИ и социальных сетях.Но недавно знаменитость решила все-таки выйти из тени и порадовать своих преданных поклонников. Она вернулась в социальные сети и опубликовала новые фотографии. Фанаты Кумиру оставили множество комплиментов и теплых слов.Возможно, исчезновение актрисы из социальных сетей было связано с напряженным этапом в жизни Данилы Козловского. Официально коллеги никогда не подтверждали романтические отношения, но мало кто сомневается в их близости.Напомним, у партнера Оксаны Акиньшиной выдались тяжелые времена. Данилу Козловскогообвинили в регулярных поездках в Америку и потребовали проверить на предмет соблюдения законодательства. Тогда артист доходчиво объснил свою лояльную позицию по отношению к России и выразил недовольство подозрениями.Недавно Оксана Акиньшина снялась в новом сезоне сериала "Контейнер". Сериал вызвал неподдельный интерес у фанатов блондинки. Звезда также активно участвует в благотворительных акциях и поддерживает социальные проекты.