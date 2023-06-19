Филипп Киркоров выставил на продажу содержимое своего гардероба.

Филипп Киркоров выставил на продажу содержимое своего гардероба."Прежде чем осуждать кого-то возьми его обувьи пройди его путь, попробуй его слезы, почувствуй его боли", – говорил великий мудрец Далай-лама. И теперь у каждого, кто когда-либо осуждал Филиппа Киркорова или диктовал ему как жить, появится ровно такая возможность.А все дело в том, что Филипп распродает свои личные вещи. Решил полностью разобрать свою огромную гардеробную, которая, как сообщают знатоки, занимает несколько комнат его особняка.Более 80 пар кроссовок, трикотаж и верхняя одежда уже выставлены на одну из специализированных ресейл-платформ, через которую как поклонники Филиппа Киркорова, так и любители брендового эксклюзива смогут порадовать себя бывшей в употреблении обновкой.Придется, правда, нехило потратиться: выручить за 1147 предметов гардероба Филипп хочет более 15 миллионов рублей. При этом цена на самую дешевую куртку составляет 87 тысяч рублей – это 5,3 МРОТ по всей России. Но, наверное, поклонники дизайнерской одежды смогут с легкостью найти Филиппу Киркорову оправдание: вещи и ему не достались бесплатно, а пришлось за ними еще и побегать.И, пусть многие уверены, что освобождает Киркоров место под новые вещички, которые будут лучше подчеркивать его обновленную фигуру, найдутся, скорее всего и те, кто, кто вспомнит о законах вселенского баланса."Иногда нужно что-то разрушить, чтобы освободить место для чего-то нового", – гласит одна из популярных цитат, на которую, быть может, и наткнулся Филипп Киркоров перед своим грандиозным "расхламлением".