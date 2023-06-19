По требованию прокуратуры четырем сиротам из Владимирской области предоставлены благоустроенные...

По требованию прокуратуры четырем сиротам из Владимирской области предоставлены благоустроенные квартиры.В Петушинском районе Владимирской области были нарушены права четырех местных жителей. Прокуратура установила, что обратившиеся в малолетнем возрасте остались без попечения родителей.Собственного жилья не имеют, поэтому были поставлены на учет в качестве лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. По достижению 18-летнего возраста квартиры они не получили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.По результатам проверки прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации района предоставить сиротам благоустроенное жилье специализированного жилищного фонда по договору социального найма, отвечающее санитарным и техническим требованиям.Требования прокурора судом удовлетворены.В настоящее время судебное решение исполнено, заявителям предоставлены благоустроенные квартиры.Фотj pxfuel.com