По требованию прокуратуры четырем сиротам из Владимирской области предоставлены благоустроенные...
По требованию прокуратуры четырем сиротам из Владимирской области предоставлены благоустроенные квартиры.
В Петушинском районе Владимирской области были нарушены права четырех местных жителей. Прокуратура установила, что обратившиеся в малолетнем возрасте остались без попечения родителей.
Собственного жилья не имеют, поэтому были поставлены на учет в качестве лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. По достижению 18-летнего возраста квартиры они не получили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
По результатам проверки прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации района предоставить сиротам благоустроенное жилье специализированного жилищного фонда по договору социального найма, отвечающее санитарным и техническим требованиям.
Требования прокурора судом удовлетворены.
В настоящее время судебное решение исполнено, заявителям предоставлены благоустроенные квартиры.
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