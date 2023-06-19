Площадку для проведения различных мероприятий в парке Кузьминки-Люблино смогут использовать с апреля по ноябрь.

Площадку для проведения различных мероприятий в парке "Кузьминки-Люблино" смогут использовать с апреля по ноябрь.Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил о приеме заявок на участие в открытом аукционе, победитель которого сможет организовать площадку для проведения различных мероприятий в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Площадь некапитального объекта должна составлять 54 квадратных метра.Речь идет о сборно-разборном настиле с тентом. Площадка, которая будет функционировать с апреля по ноябрь, должна появиться возле Шибаевского пруда – рядом с прогулочными и велосипедными дорожками, кафе и пляжной зоной.Принять участие в аукционе, который пройдет в онлайн-формате на электронной торговой площадке "Росэлторг", смогут как юридические, так и физические лица,в том числе индивидуальные предприниматели и самозанятые. Для участия необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на площадке."Договор с победителем открытого аукциона, который состоится 12 июля, заключат на пять лет", – проинформировал Иван Щербаков.Информация об объектах городской собственности, выставленных на торги, представлена на инвестиционном портале Москвы. Там же можно узнать правила проведения аукционов, а также воспользоваться другими сервисами. Для пользователей доступен раздел "", который обновляется каждый день. На данный момент там представлено свыше 6,2 тысячи объектов недвижимости.За последние пять лет москвичи и предприниматели арендовали или купили у города почти полтысячи участков: 134 – для возведения коммерческой недвижимости и многоквартирных домов, а 356 – для индивидуального жилищного строительства. Об этом рассказывал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман на XXVI Петербургском международном экономическом форуме.Участки, которые доступны для аренды, представлены . А на сайте есть список участков, которые можно купить для индивидуального жилого строительства. Узнать подробнее об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно на сайте.