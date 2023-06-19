Дорожные работы планируется завершить в 2024 году, а в 2025 - выполнить обустройство инфраструктуры.

При расширении трассы Владимир-Суздаль появятся три дополнительных светофора. Об этом рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.В своём т он опубликовал снимки с Р-132 «Золотое кольцо», где ведутся работы. Подрядчик вырубает деревья, выкорчёвывает корни, вывозит лишний грунт и укатывает площадки под будущие полосы. К 1000-летнему юбилею города-музея автомагистраль она станет 4-полосной.«Движению машин это практически не мешает. После реконструкции будет восемь разворотных петель: на выезде из Владимира перед Суходолом, за поворотом на Суворовское, с двух сторон у Павловского, перед развилкой на село Черниж. Ещё три петли появятся непосредственно на обходе Суздаля», - пояснил Алексей Борисович.Парламентарий добавил, что после обращений местных жителей согласована установка трёх светофоров с возможностью левых поворотов: у съезда на Суходол и Борисовское и на обходе Суздаля (у кольца).Дорожные работы планируется завершить в 2024 году, а в 2025 - выполнить обустройство инфраструктуры.