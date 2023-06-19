Подать документы в новый филиал ПИМУ выпускники смогут во Владимире в городской поликлинике. Приемную кампанию обсудили на оперативном совещании в правительстве области. Юлия Арсенина,

Подать документы в новый филиал ПИМУ выпускники смогут во Владимире в городской поликлинике. Приемную кампанию обсудили на оперативном совещании в правительстве области. Юлия Арсенина, представитель ПИМУ во Владимирской области Приёмная комиссия во Владимире будет работать в актовом зале Городской поликлиники №2 на улице Никитской, 5. Там организовано 3 компьютеризированных рабочих места, где сотрудники ПИМУ окажут