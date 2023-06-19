Павел Прилучный очень яркий и харизматичный. Но за счет чего он держит этот образ?

Павел Прилучный очень яркий и харизматичный. Но за счет чего он держит этот образ?Российский актер Павел Прилучный уже завоевал звание настоящего ловеласа, ведь он покорил немало женских сердец. Первой о его эго обожглась актриса Агата Муцениеце, которая тяжело переживала развод с любимым. К слову, после разрыва актриса заметно похорошела, а ее карьера пошла вверх.Затем была Мирослава Карпович, которая буквально была истощена после расставания с мачо. Внешне она напоминала поклонникам выжатый лимон. Теперь Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян, и она пока еще держится.Почему же женщины Павла Прилучного так быстро теряют себя и полностью отдают все силы звездному красавцу? Парапсихолог Сергей Полушкин обрисовал энергетический портрет Павла Прилучного в беседе с "Дни.ру".По мнению мистика, актер является эмоциональным вампиром, который подпитывается за счет партнерши. Из-за этого его брак с Агатой Муцениеце и развалился, считает эзотерик."Павел Прилучный сам по себе очень необычный сильный человек. Но в нем есть небольшая проблема. Он подавляет свою вторую половину и начинает ее "жрать" энергетически неосознанно. Из-за этого женщина начинает терять энергию, волю, идет саморазрушение и нехватка сил. Все силы уходят к нему. У Павла идет взлет. У Агаты было ухудшение качества жизни. Прилучный в данных отношениях был вампиром, а Муцениеце стала донором", – поведал эксперт Полушкин.