Прокуратура потребовала восстановить лесопосадки в Ковровском районе. Городская прокуратура...

Прокуратура потребовала восстановить лесопосадки в Ковровском районе.Городская прокуратура Коврова сообщила о вырубке леса "Ковровским карьероуправлением". Восстанавливать участок оно не торопилось."Ковровское карьероуправление" для разработки месторождений полезных ископаемых проводило геологическое изучение недр на арендованном лесном участке.Лесные насаждения на изучаемой территории были вырублены организацией для проведения исследований, но вот лесовосстановительные работы проведены не были, что нарушает требования.Прокуратура вынесла в отношении руководителя организации представление. Теперь виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.Также был заключен договор на выполнение необходимых работ.Фото - pxfuel.com