В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) крупнейший интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком», производитель инфраструктурного

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) крупнейший интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком», производитель инфраструктурного оборудования F+ tech, а также разработчик ПО для десктопных и мобильных операционных систем (ОС) «Авроид» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены создавать и развивать качественные отечественные ИТ-решения для национальной мобильной экосистемы «Аврора», включая разработку новых мобильных приложений. Сотрудничество