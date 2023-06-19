Erid: 4CQwVszH9pUhq7FxhsD Ростсельмаш на дне поля Владимирской области представил популярные...

Erid: 4CQwVszH9pUhq7FxhsDРостсельмаш на дне поля Владимирской области представил популярные модели техники и презентовал новинки цифровых систем автоуправления.Компания Ростсельмаш по уже давно сложившейся традиции приняла участие в выставке сельскохозяйственной техники в рамках дня поля Владимирской области. На экспозиции были представлены модели машин производителя, пользующиеся повышенным спросом в регионе.Это двухбарабанный зерноуборочный комбайн RSM 161 и мощный производительный трактор Ростсельмаш 2400, сильные стороны которых отмечают владимирские аграрии.«Мы приобрели трактор Ростсельмаш 2400 в 2020 году. – рассказывает председатель СПК «Родина» Вязниковского района Андрей Мухамедшин, - По состоянию на сегодняшний день никаких сомнений в целесообразности приобретения данной модели техники не возникло ни разу. Трактор успешно справляется с любыми работами по обработке почвы без нареканий и поломок. Самое главное – вовремя проводить техобслуживание силами квалифицированных специалистов сервисного центра Ростсельмаш. А машина отплачивает хозяину за такую заботу о ней производительной и эффективной работой».При этом производитель постоянно работает над электронно-цифровыми системами, применение которых позволяет укрепить технологические преимущества техники Ростсельмаш.«Компания Ростсельмаш давно зарекомендовала себя как мировой производитель современной агротехники. А сейчас предлагает рынку еще и целый ряд систем автоуправления и электронных опций, позволяющих значительно облегчить труд механизатора и на порядок повысить производительность техники. Например, трактор Ростсельмаш 2375 может быть опционально оснащен системой РСМ Агротроник Пилот 1.0 Электроруль, которая значительно улучшает и оптимизирует процесс движения машины по полю» - сообщил о последних разработках компании Ростсельмаш в области электронных систем руководитель дилерского центра Михаил Гарелин.Перед тем, как вывести новый продукт на рынок, производитель многократно протестировал РСМ Агротроник Пилот 1.0 Электроруль в разнообразных условиях и на различных полевых работах: вспашке, культивации, посеве. Комплект оборудования включает в себя спутниковую антенну, электрический руль, блок управления и сенсорный модуль. Устанавливается непосредственно на рулевую колонку трактора. Система берет на себя управление траекторией движения техники, а также выполняет автоматические развороты, обеспечивая стабильную работу с высокоточными коррекциями, сохраняя точность движения машины по заданной траектории до 2,5 см. Одним из немаловажных факторов, делающим новую систему автоматического вождения незаменимой для аграриев, является снижение трудоемкости полевых работ до 60%. Также значительно сокращается количество пропусков и перекрытий, повышается топливная экономичность, а работа в условиях плохой видимости и ночью становится намного эффективнее.Напомним, что большую часть производимой техники Ростсельмаш выпускает уже с установленной платформой РСМ Агротроник: комбайны TORUM 785, RSM 161, серии ACROS, кормоуборочные комбайны серии RSM F 2000 и тракторы.Реклама. ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»