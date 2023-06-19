Владимирское региональное отделение ЛДПР провело партийную конференцию, на которой озвучило пятёрку кандидатов на выборы депутатов в Законодательное Собрание Владимирской области. Во

Владимирское региональное отделение ЛДПР провело партийную конференцию, на которой озвучило пятёрку кандидатов на выборы депутатов в Законодательное Собрание Владимирской области. Во главе списка стал лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе, председатель партии Леонид Слуцкий. Александр Долгорукий, референт Центрального аппарата ЛДПР по ЦФО Я привез комплект документов, подписанный Леонидом Эдуардовичем Слуцким в подтверждение нашей легитимности, сегодняшнего