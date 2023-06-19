Смотрите Вести в 14.30: два десятка новых соглашений, заключённых на берегах Невы. Сто лет в...

Смотрите "Вести" в 14.30: два десятка новых соглашений, заключённых на берегах Невы.Сто лет в обед- Подлежит восстановлению или легче найти новое? Разрешать этот вопрос, которым озадачены жители дома дореволюционного года постройки во Владимире, теперь будет прокуратура.Импульс экономики- Два десятка новых соглашений, заключённых на берегах Невы. Вектор - развитие 33-го региона. С какими итогами вернулась делегация Владимирской области с Петербургского Международного экономического форума?Театральная столица- И в декорациях старинного города. В Суздале прошёл Всероссийский фестиваль уличных театров.