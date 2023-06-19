Смотрите Вести в 14.30: два десятка новых соглашений, заключённых на берегах Невы.
Сто лет в...
Смотрите "Вести" в 14.30: два десятка новых соглашений, заключённых на берегах Невы.
Сто лет в обед
- Подлежит восстановлению или легче найти новое? Разрешать этот вопрос, которым озадачены жители дома дореволюционного года постройки во Владимире, теперь будет прокуратура.
Импульс экономики
- Два десятка новых соглашений, заключённых на берегах Невы. Вектор - развитие 33-го региона. С какими итогами вернулась делегация Владимирской области с Петербургского Международного экономического форума?
Театральная столица
- И в декорациях старинного города. В Суздале прошёл Всероссийский фестиваль уличных театров.