Смотрите Вести в 9 утра: какие действия под запретом, пока в регионе действует особый...

Смотрите "Вести" в 9 утра: какие действия под запретом, пока в регионе действует особый противопожарный режим?- Какие действия под запретом, пока в регионе действует особый противопожарный режим? Праздник сотрудников ГИМС и подробности предотвращения пожара благодаря грамотным действия ребёнка - в обзоре МЧС.- "Говорящие" светофоры и оснащение достопримечательностей тифлокомментариями. Владимирские студенты примерили на себя профессию госслужащего и представили свои проекты.- И Областной День поля в Вязниковском районе. Сотни участников со всей страны обменялись профессиональным опытом и оценили технологии 33-го региона.