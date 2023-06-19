Инвесторы могут подобрать площадку под нужды своего бизнеса.

Инвесторы могут подобрать площадку под нужды своего бизнеса.За год инвестиционной картой Москвы воспользовались почти 30 тысяч раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем ."Для детального выбора собрали массу аналитической информации. В частности, о плотности и структуре населения, трафике и транспортной доступности. Предприниматели могут теперь оценить инфраструктуру вокруг объектов", – рассказал градоначальник об инвестиционной карте.Мэр уточнил, что сегодня в проекте более 200 площадок под локализацию бизнеса. Популярностью у инвесторов пользуются участки под промышленное производство и технопарки, а также вошедшие в программу комплексного развития территорий.На карте отмечены инфраструктурные объекты, в том числе промышленные предприятия, проекты государственно-частного партнерства.Москва занимает первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. За последние 10 лет объем инвестиций в основной капитал столицы вырос в пять раз. Столица сосредоточила 21% от всех вложений внутри страны.Весной 2022 года правительство Москвы разработало меры поддержки инвесторов для преодоления последствий санкций. Город предоставляет льготные кредиты и субсидии, присваивает специальные статусы, предоставляет землю в аренду без торгов под масштабные инвестпроекты.Поддержка города позволяет предприятиям снизить затраты на создание рабочих мест и наладить выпуск продукции в короткие сроки.