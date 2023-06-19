Ох, лето красное! любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи, – писал Александр Пушкин. Елена Этуш его прекрасно понимает.

"Ох, лето красное! любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи", – писал Александр Пушкин. Елена Этуш его прекрасно понимает.Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша.Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почтидвадцать лет. Разница в 42 года не мешала им. Но уже пятый год Елена Евгеньевна– вдова...Все свободное время сегодня она проводит на любимой даче в Подмосковье -сажает, копает, поливает, красит, строит. И все было бы хорошо, если бы не комары,которые сейчас свирепствуют в Подмосковье. А в нашей стране, как известно, эти насекомые могут статьпричиной заражения туляремией и, потенциально, сибирской язвы, малярийногоплазмодия и арбовирусов. Некоторые люди легко переносят укусы, но для другихтакое воздействие может быть смертельно опасным – возникают аллергическаяреакция и инфекция, переносимая через укус насекомого или занесенная после расчесыванияместа укуса.К счастью, укушенная комаром Елена Этуш нашла бесплатное действенноесредство после этой заразы. Оно может спасти миллионы людей! "Если васукусил комар, опускаете ложку в горячую воду, держите до тех пор, пока онастанет максимально горячей, такой температуры, что вы можете вытерпеть.Прикладываете ложку к укусу и держите примерно 20 секунд. Всё! Зуда как небывало. И от укуса останется маленькая красная точка. Сегодня испытано насебе!" – делится секретом вдова.Стоит заметить, что всякого рода насекомые вообщенеравнодушны к вдовьей коже. Так в августе прошлого года укус слепняобезобразил Елену Этуш. "Отдых наприроде – шикарное дело, – рассказала тогда Этуш. – Но и опасное. Слепеньвроде фигня, но смотря куда укусит. Если в ухо, то будет оно как у слона. Ну,вот как у меня. Ухо горит, как будто кулаком вмазали".