Диетолог поделилась легким способом справиться с бессонницей.

Диетолог поделилась легким способом справиться с бессонницей.В последние годы все больше людей страдает от бессонницы. , появился простой и доступный способ справится с этим недугом. Диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина, рассказала о том, что теплое молоко является настоящим лекарством от бессонницы.Оказывается, теплое молоко обладает успокаивающим эффектом, который помогает быстрее засыпать. Кроме того, белок, содержащийся в молоке, активно участвует в процессах регенерации, которые запускаются в организме ночью.Но не все молоко одинаково полезно. В банановом молоке содержится много сахара, как и в рисовом. Ореховое молоко, в свою очередь, очень долго перерабатывается за счет содержания жиров и может создавать дополнительную нагрузку на печень и желчный пузырь.Поэтому диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина рекомендует использовать только теплое коровье молоко перед сном. Но если вы не любите коровье молоко, можно воспользоваться растительным молоком, но только тем, которое не содержит сахара и жиров.Так что если вы страдаете от бессонницы, не забудьте выпить стакан теплого молока перед сном. Ведь здоровый сон – это залог здоровья и хорошего настроения!