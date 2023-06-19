Стали известны адреса временного размещения камер видеофиксации нарушений ПДД на дорогах...

Стали известны адреса временного размещения камер видеофиксации нарушений ПДД на дорогах Владимирской области.Начиная с сегодняшнего дня и до 23 июля передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 269 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 323 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 351 км;- а/д М-7 «Волга» 99 км;- а/д М-7 «Волга» 105 км;- а/д М-7 «Волга» 123 км;- а/д М-7 «Волга» 128-129 км;- а/д М-7 «Волга» 137 км;- а/д М-7 «Волга» 245 км;- а/д М-7 «Волга» 290 км;- а/д М-7 «Волга» 294 км;- а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики 118 км;- а/д Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма 12 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км.График установки комплексов согласован в УГИБДД УМВД России по Владимирской области, сообщил ГКУ ВО «Центр обеспечения безопасности дорожного движения Владимирской области».Напомним, что во Владимире также назвали адреса, по которым установлены новые камеры видеонаблюдения за дорожным движением.Фото: https://www.pxfuel.com