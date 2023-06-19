Стали известны подробности аварий с участием детей на трассах М-12 и М-7 во Владимирской...

Стали известны подробности аварий с участием детей на трассах М-12 и М-7 во Владимирской области.Напомним, что 16 июня в результате аварии на трассе М-7 во Владимирской области погибла женщина. Вечером, 18 июня в ДТП на трассе М-12 во Владимирской области пострадал ребенок и двое взрослых.Полиция продолжает изучать обстоятельства смертельной аварии на пересечении трасс М-12 и М-7 в Петушинском районе.По информации ГИБДД, 36-летний водитель Камаза при съезде с М-12 не уступил дорогу ехавшему ВАЗу и столкнулся с автомобилем. От удара легковушку разорвало на две части. Погибла тридцатитрёхлетняя пассажирка, мать троих детей. Вместе с ней в салоне ехала её двухлетняя дочь. Девочку госпитализировали.Ещё одно серьёзное ДТП произошло накануне в Собинском районе, также на трассе М-12. Тридцатисемилетняя женщина за рулём Ниссана Икс-Трейл, врезалась в Камаз. В Ниссане пострадали четверо - одного пассажира госпитализировали, остальных, в том числе восьмилетнего ребёнка, направили на амбулаторное лечение.