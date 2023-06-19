На работу-в музей. В Александровской слободе стартовал летний трудовой сезон для подростков. ...

На работу-в музей. В Александровской слободе стартовал летний трудовой сезон для подростков.Много лет подряд музей-заповедник "Александровская слобода" является самым крупным работодателем региона для несовершеннолетних. Каждое лето здесь оформляют по трудовому договору больше десяти юношей и девушек от 14 лет. В этом году на работу взяли 12 человек. Длительность рабочего дня зависит от возраста. Дети 14-15 лет работают по 4 часа, ребята постарше- 6, совершеннолетние- по 8. Их задача- благоустройство музейной территррии. Покос травы, прополка, полив.Татьяна Данилова, заведующая отделом охраны памятников музея-заповедника "Александровская слобода"- Мы привлекаем наших помощников, которые ещё учатся в школе или кто закончил школу и хочет подработать. Нанимаем мы их в соответствии с Трудовым кодексом.