В ДТП на трассе М-12 во Владимирской области пострадал ребенок и двое взрослых. Вызов с места...

В ДТП на трассе М-12 во Владимирской области пострадал ребенок и двое взрослых.Вызов с места происшествия поступил накануне, 18 июня, в 11 часов 15 минут, сообщает пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.На трассе M-12 столкнулись автомобиль Nissan X-Trail и большегруз. Спасатели первой дежурной смены деблокировали одного из пострадавших.Всего в аварии на трассе пострадали трое, в том числе ребёнок.Фото: пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.