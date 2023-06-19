В ДТП на трассе М-12 во Владимирской области пострадал ребенок и двое взрослых.
Вызов с места...
В ДТП на трассе М-12 во Владимирской области пострадал ребенок и двое взрослых.
Вызов с места происшествия поступил накануне, 18 июня, в 11 часов 15 минут, сообщает пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.
На трассе M-12 столкнулись автомобиль Nissan X-Trail и большегруз. Спасатели первой дежурной смены деблокировали одного из пострадавших.
Всего в аварии на трассе пострадали трое, в том числе ребёнок.
Фото: пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.