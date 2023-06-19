Как сообщили в мэрии – прорвало водопровод строительной компании “Стройкапитал”. В субботу днем удивленные жители района стали публиковать снимки в социальные сети. На фотографиях

Как сообщили в мэрии – прорвало водопровод строительной компании “Стройкапитал”. В субботу днем удивленные жители района стали публиковать снимки в социальные сети. На фотографиях видно – коричневая жижа залила двор возле новостроек. Как уточнили в администрации города, прорвало не канализацию, а водопровод. Неприятный цвет жидкость приобрела из-за того, что лилась из-под земли. Оказалось, что водопровод