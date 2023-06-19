Прокурор подал иск в суд с целью обязать региональный минздрав закрыть потребности пациента. Надзорное ведомство выиграло дело.

В Гусь-Хрустальном мужчину с сахарным диабетом II типа не обеспечили лекарствами и тест-полосками. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.Пациент с 2017 года состоит на учёте. Врачебная комиссия утвердила решение о выдаче ему льготного препарата и медицинских изделий. Однако с 2022 года начались перебои. Прокурор подал иск в суд с целью обязать региональный минздрав закрыть потребности пациента. Надзорное ведомство выиграло дело.Исполнение решения находится на контроле.