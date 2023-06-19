Своих кандидатов на предстоящие выборы в Заксобрание области назвали и в КПРФ. Всего в этот список были включены 79 фамилий. По словам лидера владимирских коммунистов, бороться за места в

Своих кандидатов на предстоящие выборы в Заксобрание области назвали и в КПРФ. Всего в этот список были включены 79 фамилий. По словам лидера владимирских коммунистов, бороться за места в парламенте области будет, цитата, «свежая, молодая и интересная команда». А приоритетными задачами в КПРФ назвали решение проблем в области здравоохранения, общественного транспорта и переселение людей из