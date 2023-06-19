Злоумышленника задержали. Он признал свою вину. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

В Петушинском районе 36-летний мужчина оплачивал свои покупки найденной банковской картой. Теперь ему грозит реальный срок.Как рассказали в УМВД по Владимирской области, жителя Костерево обвиняют в краже.«В полицию обратился мужчина, который получил несколько смс-уведомлений о списании денег с утерянной карты. Установлено, что фигурант нашёл платёжное средство возле магазина и решил оплатить свой чек на 3000 рублей», - пояснили полицейские.Злоумышленника задержали. Он признал свою вину. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.